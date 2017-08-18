Каждую неделю в лесах Беларуси пропадают люди

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Лельчицком районе почти неделю всеми силами пытались обнаружить 73-летнего грибника Юрия Зеньковца из деревни Глушковичи. Примечательно, что любитель тихой охоты терялся и раньше. Но всегда находил дорогу домой через пару дней. В этот раз лесное путешествие затянулось. Пришлось проводить настоящую спасательную операцию, как в кино, только без вертолета. Казалось, шансов найти живым пенсионера уже нет — сгинул в болотах. Однако на пятые сутки изголодавшийся грибник сам вышел из чащи. Уверяет, что помнит свое путешествие не полностью:

— Я эти леса не знаю, переехал сюда не так давно, в дом матери. Раньше жил здесь — в детстве. Но этот лес — он меняется. Знаете, когда бродил по зарослям, на второй или третий день потерял не только ориентиры, но и чувство времени. Питался ягодами. Шел, казалось, к деревне, в итоге путь растянулся на пять дней.

Любому немудрено заблудиться в полесских партизанских чащах. Все-таки Беларусь одна из самых лесистых стран Европы. Однако в зоне риска именно пенсионеры. Пожилые люди — самые частые жертвы лесных блужданий. 82-летняя жительница деревни Большая Людвиновка Светлогорского района Евгения Щербина без еды и воды провела в лесу около трех суток. Обессиленную, ее нашли военнослужащие войсковой части 5525 и вынесли из леса на руках. Обнаружили в 15 километрах от первоначального места поисков. Еще один нашумевший случай этого лета — на Могилевщине пропавшую 90-летнюю Ольгу Гиркину только на шестые сутки увидел житель соседней деревни. Она без сознания лежала на улице за 10 километров от родного дома. Выбралась все-таки бабушка из лесного плена. Однако это истории с хорошим концом. Есть и другие, когда после многодневных поисков находят только тела или вообще не находят ничего. Особенно если край болотистый. Например, в Гомельской области пока не найдены двое. 10 июля 33-летний житель Петрикова ушел из райцентра в деревню Мордвин. Путь его пролегал через лесной массив. С 28 июля ищут 70-летнюю пенсионерку из деревни Золотуха Калинковичского района. Как быть родственникам в подобных случаях, подсказывает начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов:

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— Если вы чувствуете неладное, очень важно не затягивать обращение в милицию. Чем раньше начнем искать, тем больше шансов. Примерно 97 процентов пропавших находят в течение первых 10 суток. В подавляющем большинстве — живыми. Позже информация передается в Следственный комитет, там возбуждают уголовное дело о безвестном исчезновении гражданина.

Впрочем, тут надо сделать оговорку: главные объекты поиска милиции далеко не грибники. Типичный портрет исчезнувших — мужчина 30 — 40 лет, который отправился на заработки в Россию. Там столкнулся с финансовыми трудностями, потерял документы, нет денег вернуться домой, живет в подворотне. Но это уже не лесные истории. Если все-таки вы потерялись, на помощь вам придут не только милиционеры и спасатели. В стране сегодня действуют два крупных волонтерских поисково-спасательных отряда: минский Ангел и гомельский Симуран. Они работают по принципу: пропал человек, просит милиция помочь — выезжают. Поиск начинают через интернет — рисует схему руководитель гомельского поисково-спасательного отряда Симуран Алексей Синегрибов:

— Сейчас люди живут в соцсетях. Даже в глухих деревнях смотрят новости по мобильнику. У нас созданы популярные странички. Мы оперативно вывешиваем фотографии и описания разыскиваемых. Перепосты, лайки — все это может привести к случайному свидетелю, который укажет путь поиска. Потом выезжаем на место. Постоянный состав — до 30 волонтеров. В лесу ищем цепью или, расходясь из точки, кольцом. Используем рации, GPS-навигаторы и даже миниатюрный геликоптер, который передает видеокартинку местности с высоты. От навыков волонтера, а иногда и интуиции зависит жизнь пропавшего. Сломанная ветка, тряпка, след могут стать зацепкой для спасения.

Волонтеры поисково-спасательного отряда Cимуран.

Фото vk.com/simuran_gomel.

Самое тяжелое, признаются поисковики, — трагический исход. Ведь они отправляются в лес с надеждой помочь. Милиция и волонтеры в один голос твердят: будьте внимательнее к своей жизни. Предупреждайте родных и знакомых, куда отправились, имейте при себе мобильный телефон, нож, спички, запас еды и воды и никогда не теряйте надежды — вас всегда будут искать. Пароль Ау — работает.

СПРАВКА СБ.

Беларусь — одна из самых лесистых стран Европы. Лесных территорий — 36,4%. Выше, чем в Польше и Германии. На первом месте Финляндия, но у нее половина территории — тундра.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?

• Прежде всего не паникуйте. Постарайтесь связаться со спасателями по телефону 101. Если это получилось, оставайтесь на месте, так вас быстрее обнаружат. Разожгите костер, по нему вас будет легче отыскать.

• Если нет связи, прислушивайтесь к звукам. Движение транспорта, гудки поездов и стук их колес можно услышать даже за 10 километров.

• Если не хватает пищи, питайтесь ягодами, лесными орехами, грибами. Вывести к воде могут тропинки, проложенные дикими животными.