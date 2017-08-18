В Лаишевском районе съехал в кювет и загорелся «Фиат»
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). На 49-м км автомобильной дороги Казань — Оренбург съехал в кювет и загорелся «Фиат», пострадал водитель, сообщает
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). На 49-м км автомобильной дороги Казань — Оренбург съехал в кювет и загорелся «Фиат», пострадал водитель, сообщает
Сообщение о ДТП с пострадавшим пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 В Лаишевском районе в 6.08. Сотрудники МЧС преодолели 19 км расстояния до места ДТП и через 11 минут начали тушить огонь. С задачей справились за 3 минуты.
В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина, которая была за рулем «Фиата». Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.