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15:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лаишевском районе съехал в кювет и загорелся «Фиат»

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). На 49-м км автомобильной дороги Казань — Оренбург съехал в кювет и загорелся «Фиат», пострадал водитель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшим пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 В Лаишевском районе в 6.08. Сотрудники МЧС преодолели 19 км расстояния до места ДТП и через 11 минут начали тушить огонь. С задачей справились за 3 минуты.

В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина, которая была за рулем «Фиата». Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

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