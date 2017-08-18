У бизнесмена в Шымкенте вымогали 7 млн долларов

Источник: Nur.kz

В Шымкенте задержали подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

В полицию с заявлением обратился житель Шымкента, частный предприниматель. Он сообщил, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него деньги в сумме 7 миллионов долларов США.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, с поличным при передаче денег в сумме 3 миллиона 20 тысяч долларов, задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 г.р., жителей Шымкента и Алматы. Как выяснилось, задержанные нигде не работают.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».

В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.