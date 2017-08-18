У бизнесмена в Шымкенте вымогали 7 млн долларов
Вымогателей задержали с поличным при передаче денег.
Вымогателей задержали с поличным при передаче денег.
В Шымкенте задержали подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает
В полицию с заявлением обратился житель Шымкента, частный предприниматель. Он сообщил, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него деньги в сумме 7 миллионов долларов США.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».
В ходе проведения
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».
В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.