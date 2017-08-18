У шымкентского бизнесмена вымогали 7 миллионов долларов

Источник: Tengrinews

В полицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него 7 миллионов долларов.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 части 4 УК РК “Вымогательство”. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с поличным при передаче денег в сумме 3 миллиона 20 тысяч долларов задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения, жителей Шымкента и Алматы, безработных», — сообщили в ДВД.