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09:34 (мск), источник: Tengrinews

У шымкентского бизнесмена вымогали 7 миллионов долларов

Сотрудники УБОП ДВД ЮКО задержали в Шымкенте подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В полицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него 7 миллионов долларов.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 части 4 УК РК “Вымогательство”. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с поличным при передаче денег в сумме 3 миллиона 20 тысяч долларов задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения, жителей Шымкента и Алматы, безработных», — сообщили в ДВД.

Отмечается, что в качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.

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