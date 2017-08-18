У шымкентского бизнесмена вымогали 7 миллионов долларов
Сотрудники УБОП ДВД ЮКО задержали в Шымкенте подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сотрудники УБОП ДВД ЮКО задержали в Шымкенте подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В полицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него 7 миллионов долларов.
«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 части 4 УК РК “Вымогательство”. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с поличным при передаче денег в сумме 3 миллиона 20 тысяч долларов задержали четырех подозреваемых, 1962, 1965, 1973 и 1976 годов рождения, жителей Шымкента и Алматы, безработных», — сообщили в ДВД.
Отмечается, что в качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.