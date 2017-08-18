В Новосибирске пропал 43-летний мужчина
10 августа Алексей Колеров ушел из дома в Первомайском районе, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
10 августа Алексей Колеров ушел из дома в Первомайском районе, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
В Новосибирске пропал 43-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
43-летний Колеров Алексей Владимирович ушел из дома на улице Первомайской ночью 10 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы темные с сединой, стрижка короткая.
Особые приметы: на горбинке носа шрам, поврежден ноготь на пальце правой руки.
Был одет: синяя панама, черная олимпийка с белыми лампасами на рукавах, черная кофта с надписью,
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кому