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09:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 43-летний мужчина

10 августа Алексей Колеров ушел из дома в Первомайском районе, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

В Новосибирске пропал 43-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

43-летний Колеров Алексей Владимирович ушел из дома на улице Первомайской ночью 10 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы темные с сединой, стрижка короткая.

Особые приметы: на горбинке носа шрам, поврежден ноготь на пальце правой руки.

Был одет: синяя панама, черная олимпийка с белыми лампасами на рукавах, черная кофта с надписью, темно-синие штаны с лампасами, кроссовки синего цвета.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 (бесплатно по РФ), 02, 102 (полиция).

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