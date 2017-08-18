В Новосибирске пропал 43-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

43-летний Колеров Алексей Владимирович ушел из дома на улице Первомайской ночью 10 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы темные с сединой, стрижка короткая.



Особые приметы: на горбинке носа шрам, поврежден ноготь на пальце правой руки.



Был одет: синяя панама, черная олимпийка с белыми лампасами на рукавах, черная кофта с надписью, темно-синие штаны с лампасами, кроссовки синего цвета.



Может нуждаться в медицинской помощи.

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