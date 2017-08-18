В Самарской области экс-бухгалтер обвиняется в краже стипендий студентов
Бухгалтер образовательного учреждения снимала со студенческих банковских карт деньги.
Бухгалтер образовательного учреждения снимала со студенческих банковских карт деньги.
В Нефтегорском районе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера образовательного учреждения, сообщает
55-летняя женщина обвиняется в хищении денег с банковских карт студентов учебного заведения. По версии следствия, с 2012 года по конец августа 2016 года обвиняемая, являясь бухгалтером в общеобразовательном учреждении, не выдавала студентам банковские карты, на которые перечислялась стипендия.
Следователи установили, что женщина снимала находящиеся на карточках деньги в банкоматах, после чего присваивала их и тратила на личные нужды.
Таким образом, бухгалтер похитила у 22-х студентов более 650 тысяч рублей.