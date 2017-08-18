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09:14 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области экс-бухгалтер обвиняется в краже стипендий студентов

Бухгалтер образовательного учреждения снимала со студенческих банковских карт деньги.

В Нефтегорском районе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

55-летняя женщина обвиняется в хищении денег с банковских карт студентов учебного заведения. По версии следствия, с 2012 года по конец августа 2016 года обвиняемая, являясь бухгалтером в общеобразовательном учреждении, не выдавала студентам банковские карты, на которые перечислялась стипендия.

Следователи установили, что женщина снимала находящиеся на карточках деньги в банкоматах, после чего присваивала их и тратила на личные нужды.

Таким образом, бухгалтер похитила у 22-х студентов более 650 тысяч рублей.

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