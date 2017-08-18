В Самарской области экс-бухгалтер обвиняется в краже стипендий студентов

В Нефтегорском районе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

55-летняя женщина обвиняется в хищении денег с банковских карт студентов учебного заведения. По версии следствия, с 2012 года по конец августа 2016 года обвиняемая, являясь бухгалтером в общеобразовательном учреждении, не выдавала студентам банковские карты, на которые перечислялась стипендия.

Следователи установили, что женщина снимала находящиеся на карточках деньги в банкоматах, после чего присваивала их и тратила на личные нужды.