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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы

Тюмень. 18 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ Врачам эндоскопического отделения областной клинической больницы (ОКБ) N2 удалось без проведения операции извлечь из пищевода ребенка голову куклы, которую он проглотил, сообщает в пятницу департамент здравоохранения Тюменской области.

«Довольно крупная, порядка пяти сантиметров в диаметре, деталь игрушки полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Специальные гибкие щипцы и петли, при помощи которых извлекают инородные предметы, с круглой и гладкой головы куклы попросту соскальзывали. Работу медиков осложнял и вес игрушки, увеличившийся из-за скопившейся в полости изделия жидкости», — отмечается в сообщении.

Чтобы не прибегать к операции, медики решили попробовать извлечь игрушку с помощью вакуумного аспиратора.

«Через инструментальный канал гастроскопа завели аппарат в полость инородного тела, удалили скопившуюся там жидкость, затем по принципу пылесоса в несколько этапов “подтянули” деталь куклы к глотке и достали жесткими щипцами. Ребенок все это время находился под наркозом, после пробуждения его беспокоило только першение в горле», — сказано в пресс-релизе слова.

При этом подчеркивается, что за многолетнюю практику с таким случаем врачи столкнулись впервые.

«Подтверждением их слов служит своеобразная коллекция предметов, которые достали у детей из пищевода, желудка и бронхов. Самые частые экспонаты — монеты номиналом от 5 копеек до 10 рублей, мелкие игрушки и их фрагменты, бусины, колечки, иголки, булавки. Реже встречаются флешки, колпачки от ручек и фломастеров, шурупы и гвозди», — говорится в сообщении.

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