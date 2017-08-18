Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Тюмень. 18 августа.
Тюмень. 18 августа.
«Довольно крупная, порядка пяти сантиметров в диаметре, деталь игрушки полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Специальные гибкие щипцы и петли, при помощи которых извлекают инородные предметы, с круглой и гладкой головы куклы попросту соскальзывали. Работу медиков осложнял и вес игрушки, увеличившийся
Чтобы не прибегать к операции, медики решили попробовать извлечь игрушку с помощью вакуумного аспиратора.
«Через инструментальный канал гастроскопа завели аппарат в полость инородного тела, удалили скопившуюся там жидкость, затем по принципу пылесоса в несколько этапов “подтянули” деталь куклы к глотке и достали жесткими щипцами. Ребенок все это время находился под наркозом, после пробуждения его беспокоило только першение в горле», — сказано в
При этом подчеркивается, что за многолетнюю практику с таким случаем врачи столкнулись впервые.
«Подтверждением их слов служит своеобразная коллекция предметов, которые достали у детей из пищевода, желудка и бронхов. Самые частые экспонаты — монеты номиналом от 5 копеек до 10 рублей, мелкие игрушки и их фрагменты, бусины, колечки, иголки, булавки. Реже встречаются флешки, колпачки от ручек и фломастеров, шурупы и гвозди», — говорится в сообщении.