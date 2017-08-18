После теракта в Барселоне массово проверяют омские школы

В Омске проходит проверка образовательных учреждений. Департаменты безопасности и образования администрации города обращают внимание на организацию пропускного режима и наличие технических средств безопасности.

В каждом из образовательных учреждений назначен ответственный за ведение работы по предупреждению террористических актов, сформированы соответствующие планы, руководящий состав и персонал ознакомлены с инструкциями по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В школах и детских садах размещены стенды с информацией антитеррористической направленности.