После теракта в Барселоне массово проверяют омские школы
Департамент общественной безопасности и департамент образования проверяют школы на соответствие требованиям безопасности.
Департамент общественной безопасности и департамент образования проверяют школы на соответствие требованиям безопасности.
В Омске проходит проверка образовательных учреждений. Департаменты безопасности и образования администрации города обращают внимание на организацию пропускного режима и наличие технических средств безопасности.
В каждом из образовательных учреждений назначен ответственный за ведение работы по предупреждению террористических актов, сформированы соответствующие планы, руководящий состав и персонал ознакомлены с инструкциями по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В школах и детских садах размещены стенды с информацией антитеррористической направленности.
Как ранее сообщал «СуперОмск», при теракте в Барселоне пострадало более 100 человек.