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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

На трассе Башкирии в ДТП разбился житель Челябинской области

УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Дуванском районе Башкортостана накануне вечером произошло смертельное ДТП. На 167 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 66-летний житель Челябинской области за рулем Mitsubishi Pajero Sport, предположительно, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, хозяин иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

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