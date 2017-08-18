На трассе Башкирии в ДТП разбился житель Челябинской области
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Дуванском районе Башкортостана накануне вечером произошло смертельное ДТП. На 167 км автодороги
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Дуванском районе Башкортостана накануне вечером произошло смертельное ДТП. На 167 км автодороги
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В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.