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09:35 (мск), источник: РИА Новости

Во время теракта в Барселоне пострадала россиянка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Гражданка РФ получила легкие ранения при теракте в Барселоне в четверг, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Ростуризма Евгений Гайва.

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Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации.
Евгений Гайва
Пресс-служба Ростуризма

Гайва добавил, что «других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется».

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В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Теракт в Барселоне
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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Николаевич Федунов
Вот это не очень хорошо. Пусть поправляется ...
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