Пьяного водителя мопеда задержали на детской площадке в Ачинске

В Ачинске сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнего мужчину, который на высокой скорости заехал на мопеде на детскую площадку. Водитель был пьян. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Правоохранители Евгений Кинстлер и Александр Плешков увидели нарушителя во время патрулирования. Они заметили, как мужчина катается на мопеде во дворе жилого дома и пытается заехать на детскую площадку.

«Не подвергая опасности жизни и здоровье очевидцев, сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. При проверке по базе данных выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.