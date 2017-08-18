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11:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пьяного водителя мопеда задержали на детской площадке в Ачинске

Мужчину уже штрафовали за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В Ачинске сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнего мужчину, который на высокой скорости заехал на мопеде на детскую площадку. Водитель был пьян. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Правоохранители Евгений Кинстлер и Александр Плешков увидели нарушителя во время патрулирования. Они заметили, как мужчина катается на мопеде во дворе жилого дома и пытается заехать на детскую площадку.

«Не подвергая опасности жизни и здоровье очевидцев, сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. При проверке по базе данных выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД. По факту повторного вождения в пьяном виде на мужчину по закону должны завести уголовное дело.

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