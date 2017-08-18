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09:37 (мск), источник: АиФ Черноземье

Воронежские силовики нагрянули с обысками в Новоусманскую администрацию

СК занялся расследованием хищения земли, предназначенной для инвалидов.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже завели уголовное дело по факту мошенничества с хищением земли на территории Новоусманского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 17 августа.

Под следствие попала группа жителей Новоусманского района, которые при содействии чиновников районной администрации могли похитить до сотни земельных участков под видом выделения их инвалидам. Махинации с землей повлекли причинение многомиллионного ущерба Новоусманскому району.

Силовики нагрянули с обысками в районную администрацию, а также по месту жительства подозреваемых. Все предметы и документы, имеющие значение для расследования, были изъяты.

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