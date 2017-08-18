Воронежские силовики нагрянули с обысками в Новоусманскую администрацию
СК занялся расследованием хищения земли, предназначенной для инвалидов.
СК занялся расследованием хищения земли, предназначенной для инвалидов.
В Воронеже завели уголовное дело по факту мошенничества с хищением земли на территории Новоусманского района, сообщили в
Под следствие попала группа жителей Новоусманского района, которые при содействии чиновников районной администрации могли похитить до сотни земельных участков под видом выделения их инвалидам. Махинации с землей повлекли причинение многомиллионного ущерба Новоусманскому району.
Силовики нагрянули с обысками в районную администрацию, а также по месту жительства подозреваемых. Все предметы и документы, имеющие значение для расследования, были изъяты.