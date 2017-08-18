Воронежские силовики нагрянули с обысками в Новоусманскую администрацию

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже завели уголовное дело по факту мошенничества с хищением земли на территории Новоусманского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 17 августа.

Под следствие попала группа жителей Новоусманского района, которые при содействии чиновников районной администрации могли похитить до сотни земельных участков под видом выделения их инвалидам. Махинации с землей повлекли причинение многомиллионного ущерба Новоусманскому району.