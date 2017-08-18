На Кубани поймали уличного грабителя
Злоумышленник напал на мужчину в парке и отнял у него телефон.
Злоумышленник напал на мужчину в парке и отнял у него телефон.
В полицию Динского района обратился местный житель и рассказал, что неизвестный напал на него в парке и отнял сотовый телефон. Правоохранители сразу приступили к проверке ранее судимых граждан и вскоре вычислили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.
«В отделе полиции при личном досмотре подозреваемого правоохранители обнаружили похищенный телефон. Средство связи изъяли и вернули законному владельцу», — сообщает
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.