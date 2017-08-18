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09:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Вечером в подъезде многоэтажки Воронежа 9 пожарных тушили электрощит

ЧП произошло в Коминтерновском районе.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в четверг, 17 августа, в МЧС поступил вызов с улицы Владимира Невского. Люди в 19:18 сообщили о пожаре в подъезде многоквартирного дома.

На место выехали сразу три пожарных отделения из 9 спасателей. В 19:37 они уже побороли пламя.

«В результате пожара огнем поврежден электрощит», — рассказали в региональном МЧС.

Сообщается, что никто из людей при ЧП не пострадал.

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