Три жительницы Самары пытались украсть 6 пакетов с колбасой

Патрулировавший Красноглинский район Самары экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем того, как трое женщин пытались проникнуть в киоск с фруктами. Он располагался в торговых рядах на улице Ногина. Сотрудники Росгвардии пресекли противоправное деяние и задержали предполагаемых злоумышленниц.

Осмотрев место происшествия, стражи правопорядка обнаружили неподалеку вскрытый продуктовый киоск, торгующий колбасными изделиями. Патрульные изъяли у задержанных орудия преступления — четыре отвертки, зубило и молоток, а так же шесть пакетов с украденной колбасой.