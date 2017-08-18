Пустые улицы, вертолеты и вой сирен: казахстанка рассказала о теракте в Барселоне
Казахстанка едва не оказалась в момент совершения теракта на улице Рамбла, но в последний момент передумала туда идти.
Казахстанка едва не оказалась в момент совершения теракта на улице Рамбла, но в последний момент передумала туда идти.
АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Казахстанская журналистка Гульнара Жандагулова, работающая на телевидении, в момент теракта в Барселоне находилась неподалеку от места, где все произошло.
Девушка рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан о том, что происходило в городе во время и после того, как автомобиль въехал в толпу пешеходов на популярной туристической улице Рамбла.
«Вчера примерно в это время шла по направлению к этой улице Ла Рамбла, но
По словам девушки, в городе о произошедшем узнали не сразу, в шестом часу на соседней улице Диагональ было еще очень много людей и никакой паники.
«Здесь люди не так политизированы и не так следят за новостями. Потом в одночасье закрылись все бары, кафе и рестораны, и в этом районе стало безлюдно. А ведь в Барселоне 32 миллиона туристов, при населении всего 1,6 миллиона человек. И сейчас пик туристического сезона», — отметила Гульнара Жандагулова.
Находящиеся в Барселоне люди отмечали, что в городе было крайне мало полиции.
«Говорят, что в то момент многих полицейских не было в городе, они были брошены в аэропорт, там сейчас идет бессрочная забастовка служб безопасности, они работали там. В городе была треть полицейских — так сообщают местные СМИ», — отметила девушка.
По словам казахстанки, до полуночи над городом летали вертолеты и раздавался вой сирен.
«Сейчас в Барселоне ранее утро. Я еще не знаю, что происходит в городе, на улицу пока не выходила», — заключила она.
Два теракта произошли в четверг вечером в туристическом центре Барселоны и в курортном городе Камбрильс.
В районе 17.00 в Барселоне на пешеходной улице Рамбла фургон наехал на прогуливающихся туристов. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.
Город Камбрильс находится в 120 километрах от Барселоны. По сообщениям местных СМИ террорист также совершил наезд на пешеходов, известно о семи пострадавших, некоторые из них — в тяжелом состоянии.