Пустые улицы, вертолеты и вой сирен: казахстанка рассказала о теракте в Барселоне

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АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Казахстанская журналистка Гульнара Жандагулова, работающая на телевидении, в момент теракта в Барселоне находилась неподалеку от места, где все произошло.

Девушка рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан о том, что происходило в городе во время и после того, как автомобиль въехал в толпу пешеходов на популярной туристической улице Рамбла.

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«Вчера примерно в это время шла по направлению к этой улице Ла Рамбла, но почему-то передумала и свернула на площадь Каталонии. Судя по времени, я была неподалеку как раз в тот момент, когда грузовик врезался в толпу. Это очень людная улица, много сувенирных магазинов, всегда очень много людей. Там даже ходить неудобно — приходится даже плечами людей расталкивать, чтобы пройти. Не удивительно, что для атаки выбрали это место», — рассказала она.

По словам девушки, в городе о произошедшем узнали не сразу, в шестом часу на соседней улице Диагональ было еще очень много людей и никакой паники.

«Здесь люди не так политизированы и не так следят за новостями. Потом в одночасье закрылись все бары, кафе и рестораны, и в этом районе стало безлюдно. А ведь в Барселоне 32 миллиона туристов, при населении всего 1,6 миллиона человек. И сейчас пик туристического сезона», — отметила Гульнара Жандагулова.

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Находящиеся в Барселоне люди отмечали, что в городе было крайне мало полиции.

«Говорят, что в то момент многих полицейских не было в городе, они были брошены в аэропорт, там сейчас идет бессрочная забастовка служб безопасности, они работали там. В городе была треть полицейских — так сообщают местные СМИ», — отметила девушка.

По словам казахстанки, до полуночи над городом летали вертолеты и раздавался вой сирен.

«Сейчас в Барселоне ранее утро. Я еще не знаю, что происходит в городе, на улицу пока не выходила», — заключила она.

Два теракта произошли в четверг вечером в туристическом центре Барселоны и в курортном городе Камбрильс.

В районе 17.00 в Барселоне на пешеходной улице Рамбла фургон наехал на прогуливающихся туристов. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Водителю-террористу удалось сбежать. Кроме того, двое преступников удерживали заложников в одном из ресторанов города, они задержаны.