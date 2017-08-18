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11:00 (мск), источник: Югополис

В Московском микрорайоне Краснодара горела квартира

Пожар произошел вечером 17 августа. На улице Котлярова в спальном микрорайоне города, загорелись вещи в одной из квартир. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Приехавшие пожарные вывели из дома около 20 жильцов. Впрочем, огонь удалось быстро погасить: на это потребовалось менее получаса.

На месте происшествия работали 23 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет.

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