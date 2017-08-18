В Московском микрорайоне Краснодара горела квартира
Пожар произошел вечером 17 августа. На улице Котлярова в спальном микрорайоне города, загорелись вещи в одной из квартир. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Пожар произошел вечером 17 августа. На улице Котлярова в спальном микрорайоне города, загорелись вещи в одной из квартир. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Приехавшие пожарные вывели из дома около 20 жильцов. Впрочем, огонь удалось быстро погасить: на это потребовалось менее получаса.
На месте происшествия работали 23 человека и 8 единиц техники, сообщает
Пострадавших нет.