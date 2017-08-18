Сергей Рубаков стал фигурантом второго уголовного дела

По версии следствия, 30 мая подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, ввел в заблуждение директора одного из ООО относительно своих истинных намерений и полномочий, под предлогом способствования изменения техусловий подключения к ливневой канализации проектируемого компанией жилого комплекса по ул. Водников. Чиновник при этом «незаконно завладел денежными средствами директора ООО в сумме 5 млн рублей».

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области», — сообщает ведомство.

Напомним, ранее Рубаков был задержан по делу о взятке. Сотрудники ФСБ «накрыли» его в момент получения им 2,5 млн руб. от директора ГКУ СО «УКС» и исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.

Ранее дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 25-миллионной субсидии руководством ГУП СО «Стройконтроль», которое тот возглавлял на момент совершения данного преступления. После этого Мязитов в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о другом преступлении — возможном участии Сергея Рубакова в закрытии за деньги уголовного дела, касающегося директора СОФЖИ.

Мязитов написал на Рубакова заявление в правоохранительные органы.