Суд в Самаре приговорил экс-полковника Квачкова к 1,5 годам колонии по обвинению в разжигании розни
Самара. 18 августа.
Самара. 18 августа.
В. Квачков был признан виновным по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору
«Назначить В. Квачкову 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с учётом неотбытого наказания назначить 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сказал председательствующий судья, ограничившись оглашением вводной и резолютивной частей приговора.
Срок отбытия наказания исчисляется с 18 августа 2018 года.