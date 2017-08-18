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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Самаре приговорил экс-полковника Квачкова к 1,5 годам колонии по обвинению в разжигании розни

Самара. 18 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Приволжский окружной военный суд (Самара) приговорил экс-полковника Квачкова к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.

Источник: AP 2017

В. Квачков был признан виновным по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору экс-полковнику предстоит провести в колонии 2 года.

«Назначить В. Квачкову 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с учётом неотбытого наказания назначить 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сказал председательствующий судья, ограничившись оглашением вводной и резолютивной частей приговора.

Срок отбытия наказания исчисляется с 18 августа 2018 года.

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