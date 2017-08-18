Суд в Самаре приговорил экс-полковника Квачкова к 1,5 годам колонии по обвинению в разжигании розни

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору экс-полковнику предстоит провести в колонии 2 года.

«Назначить В. Квачкову 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с учётом неотбытого наказания назначить 2 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сказал председательствующий судья, ограничившись оглашением вводной и резолютивной частей приговора.