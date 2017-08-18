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11:17 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе опрокинулась иномарка с 4 детьми: погибли девочка и мальчик

Остальных пассажиров госпитализировали.

Источник: Новости Воронежа

Ночью в пятницу, 18 августа, по трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе ехал 36-летний москвич на Mitsubishi Montero. Он направлялся в сторону Ростова-на-Дону.

По данным полиции, в 4:30 иномарка съехала в кювет и опрокинулась. ЧП произошло на 777 км трассы. В Mitsubishi Montero везли сразу 4 детей — все они жители столицы.
«36-летнюю женщину, девочек 5, 7 и 10 лет госпитализировали с травмами, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — 9-летний мальчик погиб на месте аварии до приезда медиков, а позже в больнице от полученных травм скончалась 5-летняя девочка».

Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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