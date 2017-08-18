На воронежской трассе опрокинулась иномарка с 4 детьми: погибли девочка и мальчик
Остальных пассажиров госпитализировали.
Остальных пассажиров госпитализировали.
Ночью в пятницу, 18 августа, по трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе ехал 36-летний москвич на Mitsubishi Montero. Он направлялся в сторону
По данным полиции, в 4:30 иномарка съехала в кювет и опрокинулась. ЧП произошло на 777 км трассы. В Mitsubishi Montero везли сразу 4 детей — все они жители столицы.
«36-летнюю женщину, девочек 5, 7 и 10 лет госпитализировали с травмами, — рассказали в
Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.