На воронежской трассе опрокинулась иномарка с 4 детьми: погибли девочка и мальчик

Ночью в пятницу, 18 августа, по трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе ехал 36-летний москвич на Mitsubishi Montero. Он направлялся в сторону Ростова-на-Дону.

По данным полиции, в 4:30 иномарка съехала в кювет и опрокинулась. ЧП произошло на 777 км трассы. В Mitsubishi Montero везли сразу 4 детей — все они жители столицы.

«36-летнюю женщину, девочек 5, 7 и 10 лет госпитализировали с травмами, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — 9-летний мальчик погиб на месте аварии до приезда медиков, а позже в больнице от полученных травм скончалась 5-летняя девочка».