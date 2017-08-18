На МЦК произошел сбой в движении поездов
Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) было приостановлено, в результате задержки интервал движения поездов составляет семь минут. Об этом РБК рассказал сотрудник
Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) было приостановлено, в результате задержки интервал движения поездов составляет семь минут. Об этом РБК рассказал сотрудник
«Движение было приостановлено, и все “Ласточки” остановились на ближайших станциях, чтобы не нарушить интервал. Сейчас причины выясним, но пока интервал дольше обычного и составляет около семи минут», — рассказал Зайченко.
В Twitter Московского метро указано, что специалисты железной дороги «оперативно устранили неисправность на инфраструктуре» в 10:24 по Москве. В сообщении отмечается, что движение поездов входит в график.