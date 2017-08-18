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11:05 (мск), источник: РБК

На МЦК произошел сбой в движении поездов

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) было приостановлено, в результате задержки интервал движения поездов составляет семь минут. Об этом РБК рассказал сотрудник пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко.

«Движение было приостановлено, и все “Ласточки” остановились на ближайших станциях, чтобы не нарушить интервал. Сейчас причины выясним, но пока интервал дольше обычного и составляет около семи минут», — рассказал Зайченко.

В Twitter Московского метро указано, что специалисты железной дороги «оперативно устранили неисправность на инфраструктуре» в 10:24 по Москве. В сообщении отмечается, что движение поездов входит в график.

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