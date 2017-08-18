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11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Ачинска прячут детей в клетке от бродячих собак

Агрессивные животные нападают на детей и взрослых.

Жильцы домов по ул. Дзержинского в Ачинске построили клетку для детей. Деревянный вольер позволяет детям играть в безопасности, не переживая, что их укусит очередная агрессивная собака. Сюжет о жителях Ачинска сняла телекомпания «Оса».

Прямо на глазах у корреспондента на маленького мальчика напало агрессивное животное. Оно порвало ребенку куртку, оставив следы от укусов на спине. По словам местных жителей, в последнее время собаки нападают не только на беззащитных детей, но и на взрослых.

«Иду на работу, а они вылетают на меня. Хорошо, что я их тростью разгоняю. А если женщина идет с ребенком, ей что делать? Лезть на дерево и тащить ребенка за собой?», — возмущается житель Ачинска.

Сами горожане утверждают, что они неоднократно жаловались на агрессивных псов участковому и в местную администрацию. Но там людей слушать не стали.

«Мы ничего сделать не можем. Убивать их мы не имеем права, усыплять тоже», — жалуются люди.

Ситуация уже прокомментировали в местной службе отлова собак. В организации пообещали разобраться с бездомными животными.

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