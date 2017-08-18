У двух жителей Хабаровского края подозревают энцефалит

Медики подозревают у двух жителей Хабаровского края заражение клещевым энцефалитом. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить точный диагноз. Заболевшие являются жителями Николаевска-на-Амуре и посёлка Ванино.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в крае зарегистрировали 22 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это на 27 меньше, чем запрошлую семидневку. Всего с начала сезона поступило 5 591 обращение, в том числе 1 995 — от детей. Это на 16% меньше, чем в 2016 году.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в начале августа в районе имени Полины Осипенко специалисты зарегистрировали первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заразившийся мужчина умер. По данным медиков, он не проходил вакцинацию. В начале августа в крае зарегистрировали 12 случаев заболевания иксодовым боррелиозом и 42 случая заражения сибирским клещевым тифом.