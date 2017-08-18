У двух жителей Хабаровского края подозревают энцефалит
Сейчас специалисты лабораторно подтверждают диагноз.
Сейчас специалисты лабораторно подтверждают диагноз.
Медики подозревают у двух жителей Хабаровского края заражение клещевым энцефалитом. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить точный диагноз. Заболевшие являются жителями
По информации
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в начале августа в районе имени Полины Осипенко специалисты зарегистрировали первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заразившийся мужчина умер. По данным медиков, он не проходил вакцинацию. В начале августа в крае зарегистрировали 12 случаев заболевания иксодовым боррелиозом и 42 случая заражения сибирским клещевым тифом.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает, что, несмотря на спад, сезон активности клещей продолжается, поэтому необходимо соблюдать правила личной защиты при посещении леса и работе на дачных участках. В случае присасывания клеща необходимо обратиться в травмпункт или больницу, чтобы врачи сняли членистоногого. После этого кровососущего нужно доставить на исследование в лабораторию