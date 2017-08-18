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11:20 (мск), источник: Восток Медиа

У двух жителей Хабаровского края подозревают энцефалит

Сейчас специалисты лабораторно подтверждают диагноз.

Медики подозревают у двух жителей Хабаровского края заражение клещевым энцефалитом. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить точный диагноз. Заболевшие являются жителями Николаевска-на-Амуре и посёлка Ванино.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в крае зарегистрировали 22 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это на 27 меньше, чем запрошлую семидневку. Всего с начала сезона поступило 5 591 обращение, в том числе 1 995 — от детей. Это на 16% меньше, чем в 2016 году.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в начале августа в районе имени Полины Осипенко специалисты зарегистрировали первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заразившийся мужчина умер. По данным медиков, он не проходил вакцинацию. В начале августа в крае зарегистрировали 12 случаев заболевания иксодовым боррелиозом и 42 случая заражения сибирским клещевым тифом.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает, что, несмотря на спад, сезон активности клещей продолжается, поэтому необходимо соблюдать правила личной защиты при посещении леса и работе на дачных участках. В случае присасывания клеща необходимо обратиться в травмпункт или больницу, чтобы врачи сняли членистоногого. После этого кровососущего нужно доставить на исследование в лабораторию научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии на улицу Шевченко, 2.

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