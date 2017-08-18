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11:07 (мск), источник: VN.ru

Убийцу обидчика отца освободили в Новосибирске

Областной суд Новосибирска признал, что молодой человек не превысил пределы необходимой обороны, защищая отца от пьяной компании в подъезде. Изначально Глеба З. приговорили к 9 годам «зоны», но в итоге даже не стали штрафовать.

Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело Глеба З., который изначально был приговорен к 9 годам лишения свободы. Молодой человек в октябре 2015 года заступился за отца в подъезде дома по улице Менделеева. Несколько крепких парней стали выяснять отношения, один из них достал обрез и направил на хозяина квартиры.

«Испугавшись, что этот парень выстрелит в отца, Глеб З. рукой отвел обрез вниз. Прогремел выстрел, — рассказали VN.ru в областном суде. — После этого он двумя руками пытался отобрать обрез у парня, но тот стал наводить обрез на самого Глеба. Тогда молодой человек, продолжая левой рукой держать дуло, закрыл глаза, выхватил нож и правой рукой нанес злоумышленнику семь ударов. Почувствовав, что руки парня ослабли, Глеб отпустил обрез».

В прошлом году суд Калининского района приговорил Глеба к 9 годам лишения свободы. Примечательно, что сам обвиняемый признал себя виновным, но адвокат парня подала апелляцию в областной суд. В итоге обвинительный приговор отменили.

«Глеб защищал своего отца, когда незнакомые ему лица пришли к ним в квартиру, угрожали физической расправой, — продолжают в облсуде. — Судебная коллегия указала, что по смыслу уголовного закона при превышении пределов необходимой обороны не исключается умышленное причинение вреда лицу, совершившему посягательство. Право на необходимую оборону возникает у лица не только при посягательстве на него лично, но и в случае посягательства на его близких родственников».

В итоге приговор Калининского районного суда от 24 марта 2017 года в отношении Глеба З. был изменен. Парню назначено наказание в виде штрафа, от которого на основании амнистии в связи с 70-летием Победы он был освобожден вместе со снятием судимости.

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Убийцу обидчика отца освободили в Новосибирске
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