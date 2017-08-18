Убийцу обидчика отца освободили в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело Глеба З., который изначально был приговорен к 9 годам лишения свободы. Молодой человек в октябре 2015 года заступился за отца в подъезде дома по улице Менделеева. Несколько крепких парней стали выяснять отношения, один из них достал обрез и направил на хозяина квартиры.

«Испугавшись, что этот парень выстрелит в отца, Глеб З. рукой отвел обрез вниз. Прогремел выстрел, — рассказали VN.ru в областном суде. — После этого он двумя руками пытался отобрать обрез у парня, но тот стал наводить обрез на самого Глеба. Тогда молодой человек, продолжая левой рукой держать дуло, закрыл глаза, выхватил нож и правой рукой нанес злоумышленнику семь ударов. Почувствовав, что руки парня ослабли, Глеб отпустил обрез».

В прошлом году суд Калининского района приговорил Глеба к 9 годам лишения свободы. Примечательно, что сам обвиняемый признал себя виновным, но адвокат парня подала апелляцию в областной суд. В итоге обвинительный приговор отменили.

«Глеб защищал своего отца, когда незнакомые ему лица пришли к ним в квартиру, угрожали физической расправой, — продолжают в облсуде. — Судебная коллегия указала, что по смыслу уголовного закона при превышении пределов необходимой обороны не исключается умышленное причинение вреда лицу, совершившему посягательство. Право на необходимую оборону возникает у лица не только при посягательстве на него лично, но и в случае посягательства на его близких родственников».