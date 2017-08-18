В Омске девушка выманила у старушки деньги и золото, выдав себя за бедную родственницу
Незнакомка в очках подошла к 81-летней пенсионерке в Авиагородке и «признала» в ней дальнюю родню.
Незнакомка в очках подошла к 81-летней пенсионерке в Авиагородке и «признала» в ней дальнюю родню.
Омская полиция объявила в розыск мошенницу, которая обманула 81-летнюю жительницу Кировского округа.
Во вторник, 15 августа, в микрорайоне «Авиагородок» к старушке подошла незнакомая девушка в очках. Она представилась дальней родственницей и вступила с бабушкой в беседу. А когда вошла к ней в доверие, то попросила взаймы деньги — мол, очень нужно. Пенсионерка отдала новообретённой «родственнице» 9000 рублей и золотые украшения ценой в 20 тысяч: три кольца и цепочку.
Девушка уверяла, что вернёт долг уже на следующий день. В среду «родственница» так и не пришла. В четверг тоже не объявилась. И пенсионерка написала заявление в полицию. Стражи порядка возбудили дело о мошенничестве.
УМВД по Омской области:
— Приметы подозреваемой: девушка на вид 20−25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые.
Полиция просит омичей, которые располагают важной для следствия информацией, позвонить по телефонам 55−04−04 или 02 (конфиденциальность гарантируется).