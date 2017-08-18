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11:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске девушка выманила у старушки деньги и золото, выдав себя за бедную родственницу

Незнакомка в очках подошла к 81-летней пенсионерке в Авиагородке и «признала» в ней дальнюю родню.

Омская полиция объявила в розыск мошенницу, которая обманула 81-летнюю жительницу Кировского округа.

Во вторник, 15 августа, в микрорайоне «Авиагородок» к старушке подошла незнакомая девушка в очках. Она представилась дальней родственницей и вступила с бабушкой в беседу. А когда вошла к ней в доверие, то попросила взаймы деньги — мол, очень нужно. Пенсионерка отдала новообретённой «родственнице» 9000 рублей и золотые украшения ценой в 20 тысяч: три кольца и цепочку.

Девушка уверяла, что вернёт долг уже на следующий день. В среду «родственница» так и не пришла. В четверг тоже не объявилась. И пенсионерка написала заявление в полицию. Стражи порядка возбудили дело о мошенничестве.

УМВД по Омской области:

 — Приметы подозреваемой: девушка на вид 20−25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые.

Полиция просит омичей, которые располагают важной для следствия информацией, позвонить по телефонам 55−04−04 или 02 (конфиденциальность гарантируется).

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