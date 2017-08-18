В Омске девушка выманила у старушки деньги и золото, выдав себя за бедную родственницу

Во вторник, 15 августа, в микрорайоне «Авиагородок» к старушке подошла незнакомая девушка в очках. Она представилась дальней родственницей и вступила с бабушкой в беседу. А когда вошла к ней в доверие, то попросила взаймы деньги — мол, очень нужно. Пенсионерка отдала новообретённой «родственнице» 9000 рублей и золотые украшения ценой в 20 тысяч: три кольца и цепочку.