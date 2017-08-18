Банду угонщиков дорогих автомобилей осудили в Ростове

Мужчину обвиняли сразу по нескольким статьям: п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, ч. 2 ст. 326 УК РФ — подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.



Как установил суд, обвиняемый с пятью подельниками с октября по декабрь 2015 года совершил на территории Ростова-на-Дону несколько автомобильных краж. Преступники украли несколько автомобилей бизнес-класса и личные вещи на сумму 23,9 млн руб. При этом глава преступной группы подпирал участников преступлений, распределял их роли и сам участвовал в кражах. Украденное преступники делили между собой.



Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в пользу потерпевших с него взыскали более 5 млн рублей в счет возмещения ущерба. Еще двое участников банды получили пять лет тюрьмы и пять лет и девять месяцев тюрьмы. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела не рассмотрены.