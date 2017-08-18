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11:09 (мск), источник: РИА Крым

Из-за непогоды в Крыму семь населенных пунктов остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Сильный ветер, гроза и дождь спровоцировали аварийные отключения некоторых населенных пунктов в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, плохие погодные условия кратковременно обесточили села Джанкойского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Раздольненского, Симферопольского района и Бахчисарай.

А жители села Орловка Раздольненского района остались на час без электричества не только из-за ветра, но и кота, который влез на трансформаторную подстанцию. Сняв животное с оборудования, энергетики наладили электроснабжение.

По состоянию на 8.00, обесточенными оставались 4 села в Кировском районе и частично Бахчисарай.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), до 19 августа на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами, градом, шквалом 20−25 м/с, которые ожидаются местами по Крыму.

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