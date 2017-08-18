Из-за непогоды в Крыму семь населенных пунктов остались без света

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, плохие погодные условия кратковременно обесточили села Джанкойского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Раздольненского, Симферопольского района и Бахчисарай.

А жители села Орловка Раздольненского района остались на час без электричества не только из-за ветра, но и кота, который влез на трансформаторную подстанцию. Сняв животное с оборудования, энергетики наладили электроснабжение.

По состоянию на 8.00, обесточенными оставались 4 села в Кировском районе и частично Бахчисарай.