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11:17 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи осудили мужчину, который 7 лет находился в международном розыске

В Сочи Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Абхазии, который семь лет находился в международном розыске за незаконное пересечение российско-абхазской границы, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В 2010 году 23-летний гражданин Абхазии пытался пересечь государственную границу по чужому паспорту. Молодого человека задержали, возбудили уголовное дело, но отпустили под поручительство. После чего он сразу же незаконно вернулся на родину.

Спустя семь лет мужчина переоформил паспорт, сменив имя, фамилию и снова пытался проехать в Россию. При пересечении границы гражданина Абхазии задержали.

За незаконное пересечение государственной границы суд привлек мужчину к уголовной ответственности и назначил крупный штраф.

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