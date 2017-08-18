Во Владивостоке избили сына депутата Законодательного собрания

В приморской столице поколотили сына приморского депутата от партии КПРФ, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причиной для конфликта стала партийные газеты, которые нёс с собой молодой человек.

Сегодня днём во Владивостоке неизвестный поколотил сына депутата краевого Законодательного собрания Артёма Самсонова. 16-летний парень нёс сумку с партийной газетой КПРФ «Правда» — и это очень сильно не понравилось незнакомцу. Об инциденте корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал сам депутат-коммунист.

«Всё произошло примерно в половине первого часа дня, возле дома на Шилкинской, 11. Он разносил нашу партийную газету, я в это время расклеивал плакаты — был неподалёку. Как рассказал сын, к нему подъехала машина, там сидели двое. Из автомобиля вышел взрослый мужчина. Он начал отбирать у сына сумку, из которой торчали газеты», — рассказал Артём Самсонов.

Сын депутата с настоящим коммунистическим рвением попытался дать отпор нападающему. Тогда незнакомец начал бить подростка. Вырвав у подростка сумку, он прыгнул обратно в машину и умчал восвояси.

Как сообщил Артём Самсонов, он уже подал заявление в полицию, а также готовится идти с сыном на судмедэкспертизу. Парень получил множество ушибов. По мнению народного избранника, в данном случае речь идёт не только о 116-й статье УК РФ («Побои»), но и о статье 161 («Грабёж»).

В городском управлении МВД пока не смогли прокомментировать данную ситуацию.