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11:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Двоих молодых жителей Новоуральска осудили на 3 года за разбой

НОВОУРАЛЬСК, 18 августа, УралПолит.ru. Суд в Новоуральске приговорил двоих молодых людей к трем годам заключения каждого за то, что они избили мужчину и отобрали у него деньги и сотовый телефон.

Инцидент произошел 10 декабря прошлого года. К дежурной на станции Мурзинка обратился нетрезвый мужчина, сказавший, что его избили и ограбили. Дежурная сообщила в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили съехавший на обочину автомобиль. В нем были два молодых человека. Они сказали, что просто съехали с дороги и застряли. Однако, когда обоих доставили в отдел полиции, пострадавший мужчина узнал в них своих обидчиков.

Как выяснилось, потерпевший в тот день выпивал в компании приятелей. В полночь все стали расходиться, но ему показалось мало. Он добрался до Новоуральска, нашел круглосуточный магазин с кафе и продолжил пьянствовать. Там же он и познакомился с двумя молодыми людьми. Он попросил их довести его до дома. Те согласились с условием, что сначала заедут к своей знакомой.

Когда молодые люди приехали, куда им было надо, они попросили у своего пассажира денег, но тот отказал. Тогда парни содрали у него с пальца золотое обручальное кольцо, отняли деньги и сотовый телефон. Ограбленный попробовал сопротивляться, и его избили. Потом налетчики затолкнули его в машину и поехали к банкомату, чтобы снять у мужчины деньги с его банковской карты. Но он сказал им неверный пин-код, за что и получил новую порцию побоев.

После этого его вновь запихали в машину и повезли. Жертва стала сопротивляться, и в результате водитель потерял управление, съехал с дороги и завяз в снегу. После вынужденной остановки мужчину вновь избили, после чего он, ослабевший от выпитого и переживаний, уснул, а проснувшись, пошел за помощью.

В полиции у задержанных изъяли все похищенное у незадачливого любителя выпить. Ему же, как показала экспертиза, был нанесен средний вред здоровью.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела о разбое. Суд приговорил каждого из них к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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