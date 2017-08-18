70 томов. «Борзой директор» уральского завода начал знакомиться с материалами дела

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
С декабря 2015 по январь 2015 годов на предприятии образовалась задолженность по заработной плате порядка 200 работникам на сумму около 6 млн руб. Тут же установлено, что в этот период частично не выплачивалась зарплата ещё 80 сотрудникам на сумму 1,5 млн руб.
По данным следствие, директор ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в период с октября 2016 по январь 2017 г., умалчивал о деньгах, за счет которых происходит взыскание налогов и сборов. Сумма составила около 5 млн руб.
Кроме того, при изучении следователями СКР финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 млн руб.
Следствие уже завершено. Потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику уже предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов. По окончании процедуры ознакомления сторон, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, скандал вокруг нижнетагильского завода разгорелся после визита в Екатеринбург Владимира Путина в середине июля. О проблемах на предприятии в ходе «прямой линии» рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как «борзота», «дерзость» и «хамство». Копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке — были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты были изысканы.