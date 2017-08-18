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11:29 (мск), источник: Nakanune.ru

70 томов. «Борзой директор» уральского завода начал знакомиться с материалами дела

Вторым отделом расследования особо важных дел СКР по Свердловской области завершено следствие по уголовному делу учредителя Дениса Кокорина ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», который не выплачивал заплату работникам завода.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

С декабря 2015 по январь 2015 годов на предприятии образовалась задолженность по заработной плате порядка 200 работникам на сумму около 6 млн руб. Тут же установлено, что в этот период частично не выплачивалась зарплата ещё 80 сотрудникам на сумму 1,5 млн руб.

По данным следствие, директор ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в период с октября 2016 по январь 2017 г., умалчивал о деньгах, за счет которых происходит взыскание налогов и сборов. Сумма составила около 5 млн руб.

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Кроме того, при изучении следователями СКР финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 млн руб.

Следствие уже завершено. Потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику уже предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов. По окончании процедуры ознакомления сторон, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, скандал вокруг нижнетагильского завода разгорелся после визита в Екатеринбург Владимира Путина в середине июля. О проблемах на предприятии в ходе «прямой линии» рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как «борзота», «дерзость» и «хамство». Копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке — были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты были изысканы.

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