70 томов. «Борзой директор» уральского завода начал знакомиться с материалами дела

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

С декабря 2015 по январь 2015 годов на предприятии образовалась задолженность по заработной плате порядка 200 работникам на сумму около 6 млн руб. Тут же установлено, что в этот период частично не выплачивалась зарплата ещё 80 сотрудникам на сумму 1,5 млн руб.

По данным следствие, директор ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в период с октября 2016 по январь 2017 г., умалчивал о деньгах, за счет которых происходит взыскание налогов и сборов. Сумма составила около 5 млн руб.

Кроме того, при изучении следователями СКР финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 млн руб.

Следствие уже завершено. Потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику уже предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов. По окончании процедуры ознакомления сторон, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.