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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае погиб подросток, делая селфи на опоре ЛЭП

УФА, 18 авг — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток погиб в Пермском крае, делая селфи на опоре ЛЭП, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.

Инцидент произошел накануне недалеко от деревни Парашино Кунгурского района Пермского края. О том, что на ЛЭП нашли тело подростка, в полицию сообщили местные жители.

«Выяснилось, что 14-летний мальчик гулял с другом возле линии электропередач и решил сделать селфи, забравшись на столб электрической опоры. Когда делала снимок, случайно задел провод линии электропередач. От полученного удара электрического разряда подросток скончался на месте», — рассказал собеседник агентства.

Следователи назначили судебно-медицинского экспертизу, опрашивают свидетеля происшествия.

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