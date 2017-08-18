Омичку у ТЦ «Фестиваль» убил ее бывший муж
Силовики оперативно раскрыли убийство 56-летний омички, тело которой было найдено сегодня утром на улице 70 лет Октября у ТЦ «Фестиваль».
Силовики оперативно раскрыли убийство 56-летний омички, тело которой было найдено сегодня утром на улице 70 лет Октября у ТЦ «Фестиваль».
Силовики считают, что к преступлению причастен ее бывший муж.
По мнению следователей, бывший супруг подкараулил женщину ранним утром, когда она шла на работу, так как вернулась из командировки. Как сообщили «СуперОмску» в СУСК России по Омской области, сейчас ведется допрос подозреваемого.
Напомним, смерть наступила от ножевого ранения. Тело было найдено рядом с дорогой иномаркой, возможно, машина принадлежала погибшей.