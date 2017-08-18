Полиция Татарстана выявила факт неуплаты налогов на 5,5 млн
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили в Челнах факт уклонения от уплаты налогов.
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили в Челнах факт уклонения от уплаты налогов.
Директор общества с ограниченной ответственностью внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает
Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий проинформировал, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора предприятия «Ремонтно-Строительная Компания» 38-летнего Наиля Нафикова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц».
Причастность к совершению преступления мужчина признал.