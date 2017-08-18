Полиция Татарстана выявила факт неуплаты налогов на 5,5 млн

Директор общества с ограниченной ответственностью внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.