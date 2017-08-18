В Анапе обокрали девушку во время приступа эпилепсии
Вместо того, чтобы оказать доврачебную помощь, прохожий украл сумку пострадавшей.
Вместо того, чтобы оказать доврачебную помощь, прохожий украл сумку пострадавшей.
Краснодар. 18 августа — Новая Кубань. События разворачивались в курортном городе Анапа в районе пересечения улиц Астраханская и Шевченко.
Девушке стало плохо, она упала, у нее начался приступ эпилепсии. Очевидцы поспешили вызвать бригаду «Скорой помощи». В это время прохожие останавливались и пытались хоть
В итоге
Редакция «Блокнота» со слов очевидцев сообщает, что бригада медиков прибыла спустя 40 минут. Девушке сделали укол, приступ закончился. Вор тем временем успел скрыться. В сумке были деньги, документы и мобильный телефон.