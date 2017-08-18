В Анапе обокрали девушку во время приступа эпилепсии

Краснодар. 18 августа — Новая Кубань. События разворачивались в курортном городе Анапа в районе пересечения улиц Астраханская и Шевченко.

Девушке стало плохо, она упала, у нее начался приступ эпилепсии. Очевидцы поспешили вызвать бригаду «Скорой помощи». В это время прохожие останавливались и пытались хоть чем-то помочь девушке.

В итоге кто-то из толпы забрал лежащую рядом с пострадавшей сумочку, которая принадлежала ей.