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15:38 (мск), источник: Новая Кубань

В Анапе обокрали девушку во время приступа эпилепсии

Вместо того, чтобы оказать доврачебную помощь, прохожий украл сумку пострадавшей.

Краснодар. 18 августа — Новая Кубань. События разворачивались в курортном городе Анапа в районе пересечения улиц Астраханская и Шевченко.

Девушке стало плохо, она упала, у нее начался приступ эпилепсии. Очевидцы поспешили вызвать бригаду «Скорой помощи». В это время прохожие останавливались и пытались хоть чем-то помочь девушке.

В итоге кто-то из толпы забрал лежащую рядом с пострадавшей сумочку, которая принадлежала ей.

Редакция «Блокнота» со слов очевидцев сообщает, что бригада медиков прибыла спустя 40 минут. Девушке сделали укол, приступ закончился. Вор тем временем успел скрыться. В сумке были деньги, документы и мобильный телефон.

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