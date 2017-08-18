Погоня за угонщиками ВАЗа в Челябинске попала на видео
Хозяин машины увидел из окна, как угоняют его автомобиль.
Хозяин машины увидел из окна, как угоняют его автомобиль.
Сотрудники ГИБДД задержали угонщиков автомобиля ВАЗ-2106, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД ГИБДД Челябинска.
Рано утром челябинец выглянул в окно и увидел, как его автомобиль медленно уезжает из двора. Мужчина немедленно позвонил в полицию. В городе был введен план «Перехват».
«Уже через несколько минут экипаж ДПС заметил схожий автомобиль на улице Бажова. Водитель ВАЗа проигнорировал жест об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль был блокирован, водитель и пассажир попытались скрыться бегством, но были задержаны сотрудниками ДПС», — рассказывают в ведомстве.
Автомобиль возвращен законному владельцу, а водитель и пассажир ВАЗа доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.