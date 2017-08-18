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11:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Погоня за угонщиками ВАЗа в Челябинске попала на видео

Хозяин машины увидел из окна, как угоняют его автомобиль.

Сотрудники ГИБДД задержали угонщиков автомобиля ВАЗ-2106, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД ГИБДД Челябинска.

Рано утром челябинец выглянул в окно и увидел, как его автомобиль медленно уезжает из двора. Мужчина немедленно позвонил в полицию. В городе был введен план «Перехват».

«Уже через несколько минут экипаж ДПС заметил схожий автомобиль на улице Бажова. Водитель ВАЗа проигнорировал жест об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль был блокирован, водитель и пассажир попытались скрыться бегством, но были задержаны сотрудниками ДПС», — рассказывают в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобиль возвращен законному владельцу, а водитель и пассажир ВАЗа доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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