Под Волгоградом в ДТП с фурой погиб 17-летний подросток
17-летний подросток скончался в столкновении «Нивы» и большегруза в Калачевском районе Волгоградской области.
17-летний подросток скончался в столкновении «Нивы» и большегруза в Калачевском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 17 августа 20-летний водитель легкового авто ехал по второстепенной дороге на пересечении с федеральной трассой «Волгоград — К. Шахтинский», на 86 километре, он не предоставил преимущественное право проезда и врезался в фуру Scania.
В результате ДТП 17-летний пассажир «Нивы» скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. В больницу с травмами были доставлены водитель легкового авто и двое его пассажиров 18 лет и 21 года.