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11:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом в ДТП с фурой погиб 17-летний подросток

17-летний подросток скончался в столкновении «Нивы» и большегруза в Калачевском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 17 августа 20-летний водитель легкового авто ехал по второстепенной дороге на пересечении с федеральной трассой «Волгоград — К. Шахтинский», на 86 километре, он не предоставил преимущественное право проезда и врезался в фуру Scania.

В результате ДТП 17-летний пассажир «Нивы» скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. В больницу с травмами были доставлены водитель легкового авто и двое его пассажиров 18 лет и 21 года.

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