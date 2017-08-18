Под Волгоградом в ДТП с фурой погиб 17-летний подросток

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 17 августа 20-летний водитель легкового авто ехал по второстепенной дороге на пересечении с федеральной трассой «Волгоград — К. Шахтинский», на 86 километре, он не предоставил преимущественное право проезда и врезался в фуру Scania.