На ул. Дзержинского у «Бауцентра» женщина-водитель сбила подростка на велосипеде

ДТП случилось в 18:35 на выезде с парковки магазина «Бауцентр». За рулём иномарки была женщина. 14-летнего мальчика с травмой руки доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сообщают о том, что после наезда женщина с места аварии скрылась.

«Женщина на Subaru тёмно-красного цвета сбила мальчика, вышла из авто, обматерила его и уехала. Ни помощь не оказала, ни скорую не вызвала. Двое мужчин вызвали экстренные службы и полицию», — рассказывает один из очевидцев.

По словам отца пострадавшего, на место аварии женщина не вернулась, а позднее её нашли сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.