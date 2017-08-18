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13:47 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Дзержинского у «Бауцентра» женщина-водитель сбила подростка на велосипеде

В четверг, 17 августа, на ул. Дзержинского в Калининграде автомобиль Subaru сбил подростка на велосипеде. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось в 18:35 на выезде с парковки магазина «Бауцентр». За рулём иномарки была женщина. 14-летнего мальчика с травмой руки доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сообщают о том, что после наезда женщина с места аварии скрылась.

«Женщина на Subaru тёмно-красного цвета сбила мальчика, вышла из авто, обматерила его и уехала. Ни помощь не оказала, ни скорую не вызвала. Двое мужчин вызвали экстренные службы и полицию», — рассказывает один из очевидцев.

По словам отца пострадавшего, на место аварии женщина не вернулась, а позднее её нашли сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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