Воронежец, живущий в Барселоне, стал очевидцем теракта на бульваре Рамбла

Воронежец Евгений Фатьянов, который живет и работает гидом в Барселоне, стал очевидцем паники, которая охватила город во время теракта.

Напомним, 17 августа на самой туристической улице Барселоны — бульваре Рамбла — фургон с террористами сбил десятки человек. Сообщается о 13 погибших и более сотни раненых. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».