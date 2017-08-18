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11:52 (мск), источник: АиФ Черноземье

Воронежец, живущий в Барселоне, стал очевидцем теракта на бульваре Рамбла

Евгений Фатьянов рассказал о панике во время теракта.

Воронежец Евгений Фатьянов, который живет и работает гидом в Барселоне, стал очевидцем паники, которая охватила город во время теракта.

Евгений опубликовал пост в Facebook, в котором в подробностях описал увиденное.

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Напомним, 17 августа на самой туристической улице Барселоны — бульваре Рамбла — фургон с террористами сбил десятки человек. Сообщается о 13 погибших и более сотни раненых. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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