В Молдове водитель сбил пешехода и оставил его умирать посреди дороги
Случай произошел 15 августа на 114-м километре автодороги
Случай произошел 15 августа на 114-м километре автодороги
Пострадавший, 37-летний житель Рыбницы, получил многочисленные травмы. Он был в срочном порядке доставлен в неврологическое отделение Центральной районной больницы. Водительбыл за рулем автомобиля советского производства красного цвета, он сразу же покинул место преступления.
Сотрудники полиции призывают всех, кому известна