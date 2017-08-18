В Молдове водитель сбил пешехода и оставил его умирать посреди дороги

Пострадавший, 37-летний житель Рыбницы, получил многочисленные травмы. Он был в срочном порядке доставлен в неврологическое отделение Центральной районной больницы. Водительбыл за рулем автомобиля советского производства красного цвета, он сразу же покинул место преступления.