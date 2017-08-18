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13:20 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове водитель сбил пешехода и оставил его умирать посреди дороги

Случай произошел 15 августа на 114-м километре автодороги Тирасполь-Рыбница. Водитель, которого на данный момент разыскивает полиция, на легковом автомобиле с прицепом сбил пешехода, двигавшегося по обочине.

Источник: Actualitati.md

Пострадавший, 37-летний житель Рыбницы, получил многочисленные травмы. Он был в срочном порядке доставлен в неврологическое отделение Центральной районной больницы. Водительбыл за рулем автомобиля советского производства красного цвета, он сразу же покинул место преступления.

Сотрудники полиции призывают всех, кому известна какая-либо информация о водителе, сообщить по следующим номерам (555) 4−35−20 и 4−05−81 или (533) 8−15−29.

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