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14:02 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за возможных пожаров в лесах

В Татарстане Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, об этом сообщили в учреждении.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 757 мм рт. ст. 3 м/с

— В период с 19 по 25 августа 2017 г. на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что через несколько дней в Татарстане ожидается очень жаркая погода — в воскресенье, 20 августа, в Казани ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

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