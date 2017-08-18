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12:03 (мск), источник: РИА Крым

В Белогорском районе внедорожник съехал в водохранилище

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). В водохранилище «Тайган» Белогорского района автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в воду и застрял колесами на дне озера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил в 19.35. Прибывшие на место спасатели при помощи такелажного оборудования и лебедки вытащили авто на сухую грунтовую дорогу. В помощи медиков никто не нуждался.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник, 14 августа, из-за того, что водитель не поставил машину на ручной тормоз, в этом же водохранилище утонул ВАЗ 2101.

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