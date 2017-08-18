В Белогорском районе внедорожник съехал в водохранилище
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). В водохранилище «Тайган» Белогорского района автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в воду и застрял колесами на дне озера. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). В водохранилище «Тайган» Белогорского района автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в воду и застрял колесами на дне озера. Об этом сообщает
По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил в 19.35. Прибывшие на место спасатели при помощи такелажного оборудования и лебедки вытащили авто на сухую грунтовую дорогу. В помощи медиков никто не нуждался.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник, 14 августа,