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11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Молния повредила крышу спиртохранилища в Дятловском районе

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удар молнии повредил крышу спиртохранилища в Дятловском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Во время прохождения грозового фронта в Дятловском районе (Гродненская область) 17 августа молния ударила в здание спиртохранилища в деревне Поречье. Прибывшие на место спасатели установили, что из-за удара грозового разряда повреждена шиферная кровля на площади 375 кв.м, а также верхняя часть фасада ликеро-водочного завода.

Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.

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