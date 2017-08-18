Молния повредила крышу спиртохранилища в Дятловском районе
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удар молнии повредил крышу спиртохранилища в Дятловском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удар молнии повредил крышу спиртохранилища в Дятловском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Во время прохождения грозового фронта в Дятловском районе (Гродненская область) 17 августа молния ударила в здание спиртохранилища в деревне Поречье. Прибывшие на место спасатели установили, что
Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.