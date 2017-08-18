Молния повредила крышу спиртохранилища в Дятловском районе

Во время прохождения грозового фронта в Дятловском районе (Гродненская область) 17 августа молния ударила в здание спиртохранилища в деревне Поречье. Прибывшие на место спасатели установили, что из-за удара грозового разряда повреждена шиферная кровля на площади 375 кв.м, а также верхняя часть фасада ликеро-водочного завода.