Житель столицы Сибири создал у себя в гараже нарколабораторию

В Новосибирске мужчина изготавливал у себя в гараже наркотики. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали его. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сибиряка подозревают в изготовлении психотропных наркотиков. Полицейским удалось установить, что 33-летний мужчина, проживающий в Калининском районе мегаполиса, раньше не привлекался к ответственности и изготавливал мебель. В гараже он создавал зелье сам и потом занимался сбытом. Мужчину задержали с поличным. При обыске его машины и гаража полицейские нашли наркотики и приспособления для их создания и продажи. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сейчас он уже находится под стражей.