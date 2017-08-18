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12:14 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские разыскивают 16-летнего Даниила Ведерникова

Мальчик ушёл из дома и не вернулся.

16-летнего Даниила Ведерникова ищут в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Мама подростка рассказала полицейским, что её сын ушёл из дома по ул. Химиков 16 августа, однако до сих пор так дома и не появился.

На вид Даниилу около 18 лет, рост 175−180 см, на левой руке есть татуировка в виде горизонтальной полоски, проколот язык.

Сейчас стражи порядка общаются со знакомыми мальчика и проверяют места скопления людей. Если вы знаете, где находится подросток, сообщите об этом по телефонам: 24−04−04, 79−35−02 или 02.

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