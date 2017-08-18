Омские полицейские разыскивают 16-летнего Даниила Ведерникова
Мальчик ушёл из дома и не вернулся.
Мальчик ушёл из дома и не вернулся.
16-летнего Даниила Ведерникова ищут в Омске. Об этом сообщает
Мама подростка рассказала полицейским, что её сын ушёл из дома по ул. Химиков 16 августа, однако до сих пор так дома и не появился.
На вид Даниилу около 18 лет, рост 175−180 см, на левой руке есть татуировка в виде горизонтальной полоски, проколот язык.
Сейчас стражи порядка общаются со знакомыми мальчика и проверяют места скопления людей. Если вы знаете, где находится подросток, сообщите об этом по телефонам: 24−04−04, 79−35−02 или 02.