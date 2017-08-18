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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудят бывшего директора «Центрального рынка»

Житель Еремеевского района республики подделывал справки о доходах.

В Башкирии 50-летний директор рынка в Еремеевском районе несколько лет подделывал справки о доходах, чтобы «выбить» стипендию для своей дочери.

Сыщики выяснили, что мужчина еще в 2010 году оплатил штрафы, выданные рынку, из денег предприятия. А в 2013 и 2015 годах злодей сделал свою семью «малоимущей» для того, чтобы дочка получала социальную стипендию в уфимском вузе.

— В результате незаконных действий образовательному учреждению нанесен ущерб в размере 78 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Подлог» и «Растрата». Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, — поделились в пресс-службе Следкома.

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