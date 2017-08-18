В Башкирии осудят бывшего директора «Центрального рынка»

В Башкирии 50-летний директор рынка в Еремеевском районе несколько лет подделывал справки о доходах, чтобы «выбить» стипендию для своей дочери.

Сыщики выяснили, что мужчина еще в 2010 году оплатил штрафы, выданные рынку, из денег предприятия. А в 2013 и 2015 годах злодей сделал свою семью «малоимущей» для того, чтобы дочка получала социальную стипендию в уфимском вузе.