В Башкирии осудят бывшего директора «Центрального рынка»
Житель Еремеевского района республики подделывал справки о доходах.
Житель Еремеевского района республики подделывал справки о доходах.
В Башкирии 50-летний директор рынка в Еремеевском районе несколько лет подделывал справки о доходах, чтобы «выбить» стипендию для своей дочери.
Сыщики выяснили, что мужчина еще в 2010 году оплатил штрафы, выданные рынку, из денег предприятия. А в 2013 и 2015 годах злодей сделал свою семью «малоимущей» для того, чтобы дочка получала социальную стипендию в уфимском вузе.
— В результате незаконных действий образовательному учреждению нанесен ущерб в размере 78 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Подлог» и «Растрата». Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб, — поделились в