Пенсионеры Казани платили лжеврачу по 200 тысяч

Суд установил, что злоумышленник звонил пенсионерам и, представлявшись главным врачом РКБ, говорил людям о якобы выявленных у них тяжелых заболеваниях. Затем он предлагал им купить дорогостоящие лекарства. Пенсионеры, поверив Трухачеву, переводили ему от 280 до 211 тысяч рублей. За период с мая по декабрь 2016 года он получил от трех пенсионеров более 700 тысяч рублей.

В своих показаниях подсудимый написал, что номера телефонов, фамилии и год рождения «тяжело больных» он находил в Интернете. Выбирая из справочника пенсионеров, которые, по его соображению, уже обращались в больницы, он говорил им о необходимом лечении. По признанию потерпевших, на тот момент у них не возникало мыслей о том, что их обманывают. Заподозрила неладное лишь одна женщина, у которой не было денег на лечение. Она сказала, что возьмет кредит и переведет ему средства позже. Когда Трухачев перезвонил потерпевшей, женщина испугалась и обратилась в полицию.