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15:23 (мск), источник: АиФ Казань

Пенсионеры Казани платили лжеврачу по 200 тысяч

Лжеврач РКБ требовал у якобы тяжело больных пенсионеров по 200 тысяч рублей на лечение, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в Советском суде.

29-летнего Вадима Трухачева признали виновным в мошенничестве (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159). Советский суд приговорил безработного казанца к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что злоумышленник звонил пенсионерам и, представлявшись главным врачом РКБ, говорил людям о якобы выявленных у них тяжелых заболеваниях. Затем он предлагал им купить дорогостоящие лекарства. Пенсионеры, поверив Трухачеву, переводили ему от 280 до 211 тысяч рублей. За период с мая по декабрь 2016 года он получил от трех пенсионеров более 700 тысяч рублей.

В своих показаниях подсудимый написал, что номера телефонов, фамилии и год рождения «тяжело больных» он находил в Интернете. Выбирая из справочника пенсионеров, которые, по его соображению, уже обращались в больницы, он говорил им о необходимом лечении. По признанию потерпевших, на тот момент у них не возникало мыслей о том, что их обманывают. Заподозрила неладное лишь одна женщина, у которой не было денег на лечение. Она сказала, что возьмет кредит и переведет ему средства позже. Когда Трухачев перезвонил потерпевшей, женщина испугалась и обратилась в полицию.

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