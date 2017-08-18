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12:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Полицейские Кубани разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Лада Киселева отдыхала с молодым человеком в Туапсинском районе.

10 августа примерно в 19:00 девушка ушла из лагеря «Змеиное ущелье» вместе с молодым человеком по имени Сема. Куда ушли молодые люди, никто не знает, обратно они не вернулись.

Лада Эдуардовна Киселева родилась 19 июня 2001 года. На вид ей 16 лет, рост 172 см, средней полноты, волосы длинные, окрашеныв темно-красный. Особых примет нет.

Была одета в сарафан фиолетового цвета с крупинками черного и серебряного цвета, синие сланцы.

«С собой у нее рюкзак серого цвета из кожзаменителя, паспорт, косметичка, одежда, белье, спальный мешок синего цвета, босоножки белые на платформе, кроссовки черные», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Росссии по Краснодарскому краю.

Всех, кто может предоставить какую-либо информацию о пропавшей, полиция просит звонить по телефонам в Туапсе: 8 (86167) 2−28−40, 2−31−51 или 02.

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