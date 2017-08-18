Штормовое предупреждение из-за пожароопасности продлено в Ростовской области на три дня

«По данным ростовского Гидрометцентра, в период с 19 по 21 августа на территории Ростовской области с площадью охвата 100% сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что за минувшие сутки пожарные региона 44 раза выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров.
«Одним из наиболее крупных пожаров, зафиксированных за минувшие сутки, стало загорание травы и камыша в Азовском районе в районе хутора Колузаево. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило 17 августа в 15.08 мск. К 22.00 мск пожар удалось локализовать и в 00.30 полностью ликвидировать», — добавили в