Штормовое предупреждение из-за пожароопасности продлено в Ростовской области на три дня

«По данным ростовского Гидрометцентра, в период с 19 по 21 августа на территории Ростовской области с площадью охвата 100% сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что за минувшие сутки пожарные региона 44 раза выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров.