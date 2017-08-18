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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Евгений Осин пропал без вести

Певец Евгений Осин не появлялся дома уже три дня. Его сестра подала в полицию с заявление об исчезновении артиста, пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 18 августа.

Отмечается, что женщина обратилась в отдел МВД по району Хорошево-Мневники. Она заявила, что Осин самостоятельно ушел из своей квартиры 15 августа, после чего его никто не видел.

В июле 52-летний певец заявил, что у него отнялись ноги, и ему требуются деньги на дорогостоящее лечение. «Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей», — посетовал Осин. Подруга музыканта, исполнительница Наталья Штурм, заявила, что он обманом пытается получить деньги на покупку алкоголя.

52-летний Евгений Осин — исполнитель таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Восьмое марта».

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